Atomverhandlungen in Wien - Iran droht mit Abbruch

Die Gespräche über eine mögliche Rückkehr der USA in den Atomdeal haben am Dienstag in Wien begonnen. Während sich die Verhandlungspartner positiv zum bisherigen Verlauf äußern, baut das Regime in Teheran eine Drohkulisse auf. Man werde die Verhandlungen über das Atomabkommen abbrechen, sollte die andere Seite diese in die Länge ziehen wollen oder andere Ziele verfolgen. Das sagte der stellvertretende iranische Außenminister Abbas Araqchi am Mittwoch laut Agenturberichten.