Ost-Lockdown bremst Steiermark Schau in Wien aus

Es war als großer Auftakt für die Steiermark Schau geplant: Am Wiener Heldenplatz hätte am 7. April jener mobile Ausstellungspavillon eröffnet werden sollen, der für die großangelegte Selbstreflexion des Bundeslandes werben sollte. Nach der Verlängerung der „Osterruhe“ im Osten wird das dreiwöchige Gastspiel in Wien ohne Besucher bleiben. Die 24 Filme und sechs Wissenbeiträge von insgesamt 78 Künstlerinnen und Künstlern, die den gut 800 Quadratmeter großen Pavillon bespielen, werden wohl erst ab 8. Mai in Hartberg live zu sehen sein. Bis dahin kann man virtuell schnuppern.