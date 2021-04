Mama Steiner ist beim Finale in der „Zwickmühle“

Am Karsamstag zog Nik mit den Grazern sensationell ins Finale ein, am Ostersonntag gab es die Familienfeier mit dem großen Bruder. Die Fetzen oder gar die Eier sind am Tisch aber nicht geflogen. „Zwischen den beiden gab es nie so eine ungute Rivalität. Sie verstehen sich super.“ Dass sie die Finalspiele nicht in der Halle verfolgen kann, sieht die Mama gar nicht tragisch. „Ich fiebere mit, das ist teilweise richtig schlimm. Es stellt sich ja immer die Frage, wen man anfeuert. Vielleicht ist es besser, wenn ich daheim vor dem Fernseher sitze“, lacht sie. „Lieber sind mir aber Spiele gegen andere Teams, da darf ich parteiisch sein.“