Festmesse mit Bischof: Passionsspieler angelobt

Eigentlich hätte die Angelobung bereits im Vorjahr stattfinden sollen. Wegen Corona musste dies aber verschoben werden. Jetzt war es so weit. Im Zuge einer Messe direkt am Spielort – der Ruffini-Bühne im Steinbruch – gelobte Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics zusammen mit Spielleiter Pfarrer Richard Geier die freiwilligen Laiendarsteller an.