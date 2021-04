Mirjam Weichselbraun: Kuschelkurs? Von wegen!

Was ist das beste Rezept, um einen Gesprächspartner aus der Reserve zu locken?

Ich will eigentlich niemandem etwas entlocken, was er nicht sagen will. Generell ist mir Vertrauen und der respektvolle Umgang miteinander wichtig. Wir laden unsere Gäste nicht ein, um uns über sie lustig zu machen oder sie in eine schwierige Situation zu bringen. Es soll ein konstruktives Gespräch sein und dabei muss man auch nicht immer die gleiche Meinung vertreten.