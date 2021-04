Waldbrand wütete auf dem Anninger

Rauchsäulen und Flammen waren kilometerweit zu sehen. Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren kämpften sich mit Löschrucksäcken durch das Waldgebiet auf dem Anninger. „Der Föhrenwald ist derzeit sehr trocken, der Wind facht die Feuer immer wieder an, das Gebiet ist schwer zugänglich“, schilderte der Mödlinger Feuerwehr-Kommandant Peter Lichtenöcker am Donnerstag. Hubschrauber des Innenministeriums flogen Löscheinsätze. Gegen Mitternacht war der Brand unter Kontrolle. Am Freitagmorgen fanden erneut Flüge mit der Wärmebildkamera statt, um Glutnester aufzuspüren. Löschtrupps standen weiter im Einsatz.