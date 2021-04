Bitter: GAK trotz Überzahl auf die Hörner genommen

Die beste Nachricht gab es beim GAK am Vormittag - keiner der PCR-Tests war positiv. Eine Überraschung hatte dann jedoch Trainer Gernot Plassnegger parat, der gegen Liefering mit einer Dreierkette begann. Auch wenn die Jungbullen früh nach einer Ecke (4.) in Führung gingen, schien das Experiment des Trainers zu gelingen. Der GAK spielte stark - und war ab Minute 40 nach Gelb-rot für Major in Überzahl. Unmittelbar vor der Pause konnte Weberbauer sogar ausgleichen. Einziger Wermutstropfen: Palla musste verletzt raus.