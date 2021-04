Auch Intel und DJI sagen Teilnahme am MWC ab

Zahlreiche prominente Absagen

In den vergangenen Wochen häuften sich aber bereits Absagen großer Aussteller. So teilten die Netzwerkausrüster Ericsson, Nokia und Cisco mit, dass sie dem Event in diesem Jahr fernbleiben werden. Sony Mobile sagte ebenfalls schnell ab. Zuletzt kündigte am Mittwoch auch Google an, dem MWC fernzubleiben. Der Internetkonzern ist ein wichtiger Player in dem Markt, allein schon als Entwickler des dominierenden Smartphone-Betriebssystems Android.