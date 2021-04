Auch Google bleibt dem Mobile World Congress fern

Google ist der nächste wichtige Aussteller, der auf eine Teilnahme an der für Ende Juni angesetzten Mobilfunkmesse Mobile World Congress verzichtet. Die Entscheidung sei angesichts der Corona-Reisebeschränkungen getroffen worden, sagte ein Sprecher des Internetkonzerns am Mittwoch. Zuvor hatten bereits unter anderem die Netzwerkausrüster Ericsson und Nokia sowie Sony mitgeteilt, dass sie dem weltgrößten Branchentreff in Barcelona in diesem Jahr fernbleiben werden.