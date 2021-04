Tirols Häfen schneidet bei Studie schlecht ab

„Keine schnelle Reaktion bei Notfall“

Eine weitere Fragestellung im Zuge der Studie war, ob schnell reagiert werde, wenn man in der Zelle den Notfallknopf drücke. „Da sagt ein Drittel in Innsbruck, dass gar nicht schnell reagiert werde. In Korneuburg behauptet das niemand. Das sind sehr große Unterschiede“, analysiert Hofinger.