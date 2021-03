Verkehr rollt durch die Flaniermeile

Großbaustelle in der Stadt Salzburg – schon wieder. Am Dienstag rollen die Bagger am Franz-Josef-Kai vor dem Haus der Natur an. Innerhalb von drei Monaten soll dort ein neuer Kreisverkehr entstehen. Das erklärte Ziel: das lästige „Kranzlfahren“ durch die Innenstadt beenden. Denn Fahrzeuge, die vom Müllner Hügel kommen und Richtung Staatsbrücke wollen, müssen derzeit eine Schleife durch die Münzgasse fahren. Künftig können sie durch den Kreisel geradeaus und sparen sich so einen gut 600 Meter langen Umweg.