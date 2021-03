Für Russen spioniert? Kapitän und Diplomat in Haft

Wegen Spionageverdachts sind am Dienstagabend in Rom ein Fregatten-Kapitän der italienischen Marine und ein russischer Offizier festgenommen worden. Der Kapitän soll vertrauliche NATO-Dokumente ausgehändigt und dafür vom Russen 5000 Euro erhalten haben. Italiens Außenminister Luigi Di Maio zitierte den russischen Botschafter in Italien, Sergej Razov, ins Außenamt. Di Maio kündigte zudem die sofortige Ausweisung des russischen Offiziers und eines weiteren russischen Staatsbürgers, der in den Fall verwickelt ist, an.