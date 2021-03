Sex-Täter schoss Opfer ins Gesicht - Bub überlebt!

Ein Zwölfjähriger aus dem US-Staat Florida wollte sich am Samstagabend nur aus seinem Zimmer schleichen und einen Freund besuchen. Doch was er in weiterer Folge erlebte, lässt selbst die hartgesottensten Polizisten nicht kalt. Der Bursche geriet in die Fänge eines Sex-Täters. Dieser verging sich am Teenager, schoss ihm ins Gesicht und ließ ihn einfach auf der Straße liegen. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Der Verdächtige ist mittlerweile in Haft.