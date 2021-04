Tests als Herausforderung

Ob um für sich selbst Gewissheit zu haben oder weil man die Familie über Ostern doch irgendwie persönlich treffen möchte: Die Zahl der Corona-Tests im Burgenland steigt an. Das wiederum stellt die Gemeinden vor große Herausforderungen. Im E-Cube in Eisenstadt etwa wurden bis vor einer Woche noch rund 350 Tests pro Tag durchgeführt. Aktuell sind es rund 900. „Wir merken die Ausreisekontrollen in den niederösterreichischen Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt“, heißt es aus dem Rathaus. Denn viele Burgenländer pendeln täglich zur Arbeit dorthin. Dank eines „vorausschauend aufgebauten Personalpools“ könne man die Herausforderung stemmen, doch es werde zunehmend schwieriger.