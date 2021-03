Wie sich die Coronakrise auf Familien auswirkt

Rückzugspunkt in einer sehr unsicheren Zeit

Hattmannsdorfer, selbst Vater zweier Kinder, weiß um die Bedeutung des sozialen Zusammenhalts: „Die Familien sind die tragende Säule der Pandemie. Ein Ort von Geborgenheit und Sicherheit in unseren Zeiten.“ Dennoch brachte das „Eingesperrt sein“ in den eigenen vier Wänden auch Probleme mit sich. Wie die Umfrage weiter zeigt, empfanden Eltern die Vermeidung sozialer Kontakte in den Familien und zu Freunden, die Übernahme schulischer Aufgaben, die Beschäftigung der Kinder im Kampf gegen Langeweile, die Organisation der Kinderbetreuung und die Aufrechterhaltung von Harmonie und Konfliktfreiheit besonders belastend – siehe auch Grafik.