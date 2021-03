Osterscreening: Spucktests für alle Burgenländer

Apelle an Bevölkerung

Bereits in den nächsten Tagen sollen Spucktests an die Haushalte gehen, damit sich die Menschen vor Ostern schnell und einfach selbst testen können. Ein negatives Ergebnis soll jedoch kein „Freibrief“ sein, wie Ärztekammer-Präsident Michael Lang betont. Vielmehr will man sich durch die die Aktion eine Übersicht über die Infektionslage im Burgenland verschaffen und gleichzeitig Infizierte ohne Symptome ausfindig machen.