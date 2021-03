Ein echter „Dino“ und eine offene Rechnung

„Nach dem Trainerwechsel spielen sie außerdem strukturierter und kommen mit Selbstvertrauen aufgrund der Siege in der Qualirunde daher - das wird kein Osterspaziergang!“, so Schrittwieser, der um die Fitness der Spielmacher bangt. „Schreiner, Turner, mein Sohn Tobi oder McClellan haben oft Verletzungen gehabt, wir haben nie mit allen ein Spiel bestreiten können. Wenn aber drei von ihnen dabei waren, haben wir nur ein einziges Match verloren!“ Eine (leise) Titelansage lässt sich Schrittwieser - nach drei Meistertiteln in Serie - entlocken. „Wir haben die Mannschaft, um es zu schaffen!“