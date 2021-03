Eintrittstests beim Handel: „Verzweiflungsaktion“

„Krone“: Wir befinden uns mitten in der Karwoche. Wie läuft das Geschäft?

Ernst Wiesinger: Zu Ostern gibt es sehr viele Last-Minute-Geschenke, von dem her bin ich sehr froh, dass wir offen haben dürfen. Jetzt ist die zweitwichtigste Zeit für den Handel. In Oberösterreich machen wir normalerweise zwischen 30 und 40 Millionen Euro Umsatz. Es werden ja nicht nur Kinder beschenkt, jeder freut sich über eine kleine Aufmerksamkeit.