„Corona-Impfung wird der Weg aus der Krise sein“

Inwieweit sind Sie in die Erstellung und Umsetzung des Tiroler Impfplanes involviert?

Ich bin sehr eng in die Erstellung eingebunden, insbesondere auch in die strategische Umsetzung, und stimme mich auch regelmäßig mit LH Günther Platter, der Landeseinsatzleitung, dem Krisenstab und der Arbeitsgruppe Impfen ab. Zudem beschäftigt sich der Sonderstab Gesundheit, den ich seit März 2020 leite und der die medizinische Versorgungslandschaft vereint, ebenfalls regelmäßig mit dem Thema Impfen, vor allem was den Bereich der Krankenanstalten und der niedergelassenen Ärzte betrifft.