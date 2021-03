Hightech-Schutzmaske mit RGB-Beleuchtung kommt

UV-Licht soll Viren abtöten

So verfügt „Project Hazel“ über abnehmbare und wiederaufladbare aktive Ventilatoren, die mindestens 95 Prozent der in der Luft befindlichen Partikel filtern und am Ende des Tages in der dazugehörigen Schnellladebox mittels desinfizierendem UV-Licht von Bakterien und Viren gereinigt können werden sollen. Zwecks besserer sozialer Interaktion ist die Maske selbst transparent gestaltet, ein integriertes Mikrofon soll zudem die Kommunikation mit Mitmenschen erleichtern.