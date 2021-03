Millionen-Betrug: Boris M. landete in Moskau

Sachverständiger gab Okay für Auslieferung

Im November 2019 legten heimische Zielfahnder dem per internationalem Haftbefehl gesuchten Verdächtigen in seinem Unterschlupf in Wien-Landstraße die Handschellen an. In Folge ließ der mutmaßliche Millionenbetrüger nichts unversucht, um seine Auslieferung zu verhindern. Sein letzter Strohhalm: Ein gesundheitliches Problem, wodurch ein Transport lebensgefährlich wäre. Dies sah ein medizinischer Sachverständiger allerdings anders. Und so saß Boris M. am Mittwoch im Flieger nach Moskau.