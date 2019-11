„Zwischen Fronten der Geheimdienste geraten“

„Mein Mandant war völlig perplex, als die Polizei Mittwochabend an seine Wohnungstür im 3. Bezirk klopfte und ihn verhaftete“, so Anwalt Michael Vallender, der den Ex-Regierungsbeamten seit Jahren vertritt. Nach zwei Tagen in der Wiener Justizanstalt Josefstadt durfte Boris M. (61) gegen Kaution wieder aus der Zelle – nur aus Österreich darf er nicht raus.