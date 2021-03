Ärzte am Limit, „Backhendlessen im Hinterzimmer“

Dass die Zahlen im Westen in Vorarlberg noch so niedrig seien, sei eher eine Momentaufnahme, meint Schumi, und dort sei das Leben auch ungewöhnlich normal. „Eine Bekannte, die nächste Woche frei hat, setzt sich in den Nachtzug und fährt nach Vorarlberg, um dort in Ruhe im Kaffeehaus Kaffee trinken zu können.“ Bloß: das werde wohl kaum so bleiben. Daher sei es auch sehr plausibel, dass ein längerer, ausgedehnter Lockdown komme. „Ich glaube nicht, dass die Belegung der Intensivstationen sich in fünf Tagen ändert. Ich glaube schon, dass es in irgendeiner Form eine Verlängerung geben wird. Es ist unklar, was verlängert wird. Aber ganz ohne irgendwelche Maßnahmen wird es nicht gehen“.