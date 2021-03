Corona: Besuchsverbot in Tiroler Krankenhäusern

Regelbetrieb steht auf Kippe

„Derzeit steigen die Infektionszahlen wieder vermehrt an, sodass wir bereits jetzt ganz kurz davor sind, dass der Regelbetrieb in den Krankenanstalten sukzessive heruntergefahren werden muss - vor allem im Zentralraum Innsbruck“, berichtete Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). Patienten müssten daher noch stärker geschützt werden, meinte er. „Das Virus muss unbedingt draußen vor der Spitalstür bleiben“, hielt er fest. Auch die privaten Sanatorien werden sich an dieser Vorgehensweise orientieren, hieß es.