Wiens gesündester Drive-In feiert Jubiläum

Der erste Wiener Obst- & Gemüse-Drive-In feiert sein einjähriges Bestehen. Was mitten im Lockdown als einzigartige Idee letzten März begann, ist für viele Wiener und angrenzende Niederösterreicher zum regelmäßigen Einkaufsritual geworden. So gingen bereits rund 63 Tonnen Obst und Gemüse mittels Kofferraum-Beladung an Privathaushalte. Gerade jetzt, wo die Infektionszahlen in der Bundeshauptstadt wieder steigen und strengere Maßnahmen gelten, ist die kontaktlose Selbstabholung nicht nur eine sichere, sondern auch innovative und unterhaltsame Form des Einkaufs.