Bayerns heimliche Leaderin

„Noch nichts erreicht“



Aktuell befinden sich die Münchnerinnen in drei Bewerben in einer hervorragenden Ausgangslage. In der Bundesliga mit fünf Punkten Vorsprung an der Spitze, im Pokal im Halbfinale und in der Champions League im Viertelfinale. „Wir stehen aktuell richtig gut da, haben aber noch gar nichts erreicht. Die kommenden Wochen werden entscheiden, jetzt kommen die wichtigsten Spiele“, freut sich „Zadi“ schon auf die bevorstehende heiße Phase.