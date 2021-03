Hündin „Paula“ war drei Wochen allein unterwegs

Am 3. März hatten Ramona und Michael G. aus der Nähe von Eging am See (Bayern) ihre Hofhündin „Paula“ zuletzt gesehen. Das vier Jahre alte Berner Sennenweibchen war plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. „Wir haben bei allen Nachbarn und Jägern in der Umgebung nachgefragt, keiner hatte sie gesehen“, sagt Ramona G.