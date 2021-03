Genuss-Landesrat ist für Verfütterung von Tiermehl

Tiermehl, zum Beispiel aus Schlachtabfällen erzeugt, wurde vor Jahren aufgrund BSE („Rinderwahn“) zur Verfütterung an Nutztiere verboten. In der EU-Kommission gibt es Bestrebungen, das zu ändern – was von Oberösterreichs agrarischem „Genuss-Landesrat“ ausdrücklich unterstützt wird. Bisher reagierte niemand.