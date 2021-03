Nach Corona: Über die Jahre wächst die Zuversicht

Jedenfalls sollten junge Menschen in OÖ bleiben oder nach dem Studium wieder zurückkehren: 34 Prozent der Leute glauben, dass in sieben bis neun Jahren die Jungen im Land ob der Enns bessere Entwicklungschancen haben werden, als in anderen Bundesländern. 55 Prozent sind „neutral“, nur sieben Prozent sehen es hier „eher schlechter“.