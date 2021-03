Lawinenexperten warnen: Situation derzeit „tricky“

„Tricky“ - so sieht Tirols Bergrettungschef Hermann Spiegl die aktuelle Lawinensituation. Ebenfalls vor Triebschnee in höheren Regionen und frühlingshaften Verhältnissen in niedrigeren Bereichen warnt Lawinenexperte Rudi Mair. Auch am Donnerstag passierte - diesmal im Kühtai - wieder ein Lawinenunfall, der glimpflich endete. Das schöne Wochenendwetter wird viele Sportler in die Berge locken.