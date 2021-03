Kühtai: Tourengeher (29) von Lawine mitgerissen

Von Hubschrauber geborgen

Die Besatzung eines Notarzthubschraubers der Martin Flugrettung führte vor Ort einen Gesundheitscheck durch, der unverletzte 29-Jährige wurde schließlich vom Polizeihubschrauber Libelle Tirol nach Kühtai geflogen. Detail am Rande: Die Libelle befand sich gerade am Weg zur Giggler Spitze in Tobadill, um das Lawinenunglück von Mittwoch zu untersuchen.