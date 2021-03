Streit eskalierte: Freundin gewürgt und geschlagen

Der Streit zwischen einem Klagenfurter Pärchen in einer Wohnung in St. Ruprecht ist am Donnerstagmorgen dermaßen eskaliert, dass der 26-Jährige seine 27-jährige Freundin gewürgt und geschlagen hat. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der Verdächtige aggressiv. Er wurde angezeigt und die Frau ins Krankenhaus gebracht.