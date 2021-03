Virus chancenlos bei Tiroler Landes-Pflegeklinik

Aktuell sind 163 Klienten und 200 Mitarbeiter tagtäglich an der Landes-Pflegeklinik Tirol (LPK) in Bewegung und Begegnung – trotzdem fand das Virus seit Beginn der Pandemie keinen Weg in das Haus! Die Einrichtung in Hall ist Teil der Tirol Kliniken und spezialisiert auf Personen mit hohem Pflegeaufwand oder starken Verhaltensauffälligkeiten.