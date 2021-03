Erster Obdachloser hat 3D-gedrucktes Haus bezogen

Er hoffe, dass er hier bis an Ende seiner Tage leben könne, sagte Shea der „New York Post“ nach Bezug seines knapp 38 Quadratmeter großen Häuschens aus dem 3D-Drucker. Laut dessen Hersteller ICON ist Shea der erste Obdachlose in den USA, der in einem derartigen Haus lebt. Viele weitere sollen noch folgen: Auf dem 51 Hektar großen Areal der „Community First! Village“ sollen einmal rund 500 Obdachlose ein neues Zuhause finden - teils in Wohnmobilen, teils in Mikro-Häusern wie jenen von ICON. Das Unternehmen bietet seine 3D-gedruckten Häuschen in sechs verschiedenen Grundrissen an, jedes verfügt über ein Wohn- und Schlafzimmer, Bad, eine voll ausgestattete Küche sowie eine Veranda. Die Monatsmiete beträgt 300 Dollar, rund 254 Euro.