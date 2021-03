Seepark-Hotel investiert zwei Millionen Euro

Eröffnung für Ende Mai geplant

Im Tiroler Brixental wurde das neue Konzept im Zuge des Neubaus erfolgreich eingesetzt. Im jüngsten Pletzer-Hotel in Oberbayern wurde es auf die Bedürfnisse von Familien erweitert. „Wir wollen auch am Wörthersee den aktiven Gast, der gerne Bewegung macht, ansprechen“, sagt Kahr. Die Eröffnung ist für Ende Mai geplant. Hoteldirektorin Tanja Blank und Sales Managerin Sylvia Ehrhard freuen sich schon darauf. Für Geschäftsreisende bleibt das Seepark-Resort übrigens weiterhin geöffnet. „Trotzdem haben wir wegen Covid einen Nächtigungsrückgang von knapp 30 Prozent verzeichnet“, so Blank.