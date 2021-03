Krise bringt die Behörden an ihre Grenzen

„Unsere Mitarbeiter sind erschöpft. Es ist eine letzte Kraftanstrengung, die wir nur schaffen, wenn nichts Schlimmeres daherkommt“, fasst der Tennengauer Bezirkshauptmann Helmut Fürst die aktuelle Situation in seiner Behörde zusammen. Tausende Anträge gilt es derzeit abzuarbeiten – im Idealfall soll der Großteil in drei Monaten erledigt sein. Schneller ginge es nicht, denn die Bezirkshauptmannschaften sind mehrfachbelastet. Je nach Anzahl der Infektionsfälle sind zehn bis zwanzig Mitarbeiter in den Bezirksbehörden regelmäßig mit der Nachverfolgung von Kontaktpersonen beschäftigt. „Und nebenbei läuft das Hauptgeschäft weiter. Wir bemühen uns nach Kräften“, sagt Fürst.