Nur Brennsteiner kassierte mehr als 30.000 Euro

Kopfsponsor ist am wichtigsten

Generell ist zu sagen, dass das Preisgeld nur ein geringer Teil des Einkommens ist. Am wichtigsten ist der Kopfsponsor, dazu der Vertrag mit der Skifirma. Doch die zahlt nur dann gute Prämien, wenn man in den Bereich der Top-Plätze kommt. Zudem sind gerade von Österreichs Skisportlern viele abgesichert über den Verband beziehungsweise über Ausbildungsschienen (Polizei, Zoll, Bundesheer ...).