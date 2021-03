Kreative Ausreden halfen Führerscheinmuffeln nicht

Noch nie einen Schein gehabt

Ein 66-jähriger Welser wurde ebenfalls in Wels angehalten. Er gab an, dass er seit Jahrzehnten ohne Führerschein unterwegs ist und noch nie einen besessen hat. Anschließend wurde ein 51-Jähriger aus Tumeltsham in seiner Heimatgemeinde zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Vorerst sagte er, dass er seinen Führerschein vergessen habe. Die Überprüfung ergab, dass dieser seit mehreren Jahren entzogen ist.