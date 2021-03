Firmenchef testet und spendet

Ins Leben gerufen hatte Wirth die Teststraße eigentlich für die 65 Mitarbeiter, die in seinem Betrieb tätig sind. Schon bald habe er aber Anfragen aus der Bevölkerung erhalten, erzählt der Firmenchef. Eine Abklärung ergab: Ja, auch Betriebsfremde dürfen getestet werden, allerdings nur von medizinischem Personal. Mittlerweile sind bereits mehr als 1000 Abstriche genommen worden. Für jeden Einzelnen spendet Wirth einen Euro an eine gemeinnützige Organisation. Die ersten 1000 Euro gingen an die mobile Kinderkrankenpflege. Auch die Kosten für Material und Betrieb hat Wirth vorfinanziert. Die Ausgaben sollen ihm aber vom Austria Wirtschaftsservice refundiert werden. Alles, was darüber hinaus geht, wird ebenfalls gespendet. „Wir wollen keinen Gewinn machen“, so Wirth. Ihm geht es darum, möglichst viele Menschen zum Testen zu bewegen. „Nur so können wir das Virus besiegen. Wir konnten bereits einige Cluster verhindern, weil wir Fälle rechtzeitig entdeckt haben“, sagt der Unternehmer.