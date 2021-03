Pleiten: Unternehmen und Private setzen auf Zeit

In Anbetracht der schwindenden Einkommen aufgrund von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit wirkt die Insolvenzstatistik für das erste Quartal 2021 geradezu verfälscht: Die Zahl der Privatkonkurse ging in Tirol um 25,8 Prozent zurück, somit ist man nach Salzburg (minus 37,2 %) Spitzenreiter. Bei den lediglich 69 eröffneten Verfahren verzeichnete der KSV1870 insgesamt Passiva in Höhe von 7 Millionen Euro.