Achtung! Ab Sonntag fliegt das „Eierlaberl“ wieder

Für Graz-Trainer Martin Kocian ist die Marschrichtung klar: „Unser Minimalziel ist die Austrian Bowl. Für uns ist es ein Vorteil, dass wir im vorigen Jahr trainiert und gespielt haben und so auch viele junge Spieler an das AFL-Niveau heranführen konnten.“ Dazu kommen auch die drei amerikanischen Legionäre Darrell Adams, Conor Miller und Juwan Haynes. Fans werden in den Spielen vorerst jedoch keine dabei sein können, doch sollten die Giants nicht das Fernsehspiel sein, werden die Heimspiele zumindest live im Internet gestreamt.