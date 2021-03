Mahnschreiben aus Italien sorgen für Ärger

Zuletzt hatte sich eine Niederösterreicherin an den Verkehrsklub gewandt, nachdem ihr ein Mahnschreiben der Anwaltskanzlei ins Haus geflattert war - aufgefordert wurde die Frau, rund 300 Euro zu bezahlen, weil sie mit dem Auto unerlaubt in eine Fußgängerzone eingefahren sein soll. Im „Lieferumfang“ enthalten sei als „Beweis“ auch ein Vorhalteprotokoll gewesen, so der ÖAMTC. Das Vergehen sei jedoch schon Jahre zurückgelegen. Damit steht die Niederösterreicherin allerdings nicht alleine da, zahlreiche Mitglieder des Verkehrsklubs hatten derartige Schreiben in den vergangenen Wochen erhalten.