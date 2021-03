Nordkorea testete am Wochenende zwei Raketen

Nordkorea hat wieder Raketen getestet - erstmals seit Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Es soll sich dabei um Marschflugkörper von kurzer Reichweite handeln, so die südkoreanischen Streitkräfte am Mittwoch. Biden spielte den Vorfall herunter - auf die Frage, ob dies als Provokation zu sehen sei, erklärte er: „Nein, ... alles wie gehabt. Da gibt es kein neues Problem bei dem, was sie getan haben.“