Wie Graz mit viel Kohle das Klima retten will

Im nun vorliegenden Klimaschutzbericht sind 17 Projekte aufgelistet: Förderungen für Unternehmen und Forschungseinrichtungen, ein Budget für Kleinprojekte in den Grazer Bezirken, der Sprühnebel am Tummelplatz (der sich leider als untauglich herausgestellt hat), Sodaanlagen statt Mineralwasserflaschen in den Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ), Baumpflanzungen in der Stadt.