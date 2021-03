Jagdgesetz: Neues Ungemach

Das Jagdgesetz entwickelt sich zu einer Dauerbaustelle. Zwar konnte das Land zuletzt die Tierschützer mit einem endgültigen Gatterjagdverbot besänftigen, die Jägerschaft ist aber weiter in Aufruhr. Weil der Interessensvertretung durch die Novelle das Aus droht, fährt diese schwere Geschütze auf. Man bereite eine Klage vor dem Verfassungsgerichtshof vor, teilte Landesjägermeister Roman Leitner nun mit. Gleichzeitig rechnete er mit der Politik ab: Die Abschaffung des Verbandes sei in einem früheren Gesetzesentwurf nicht enthalten gewesen, nach einer Unterschriftenaktion der Waidmänner aber wohl als Trotzreaktion wieder eingefügt worden. Dadurch würden künftig Beamte die Aufgaben übernehmen. Für den Steuerzahler bedeute das Kosten von einer halben Million Euro pro Jahr, so Leitner. Der Verband hingegen habe sich bisher über Mitgliedsbeiträge finanziert.