FFP2-Masken: Nur Nichttragen gesundheitsgefährdend

„Viele fühlen sich nicht ausreichend informiert“

„Besonders seit Zweifel in Bezug auf die tatsächliche Herkunft der von Hygiene Austria vertriebenen Masken aufgetaucht sind, erreichten uns viele Anfragen“, berichtete Dagmar Gordon, Leiterin der Abteilung für Biodiversität, Landwirtschaft, Ernährung und Chemie bei Gobal 2000. „Viele Menschen fühlen sich nicht ausreichend informiert. Wir haben also Masken der am häufigsten vertretenen Marken gekauft und diese ins Labor geschickt.“ Außer der in Österreich produzierten Hygiene Austria Maske stammten alle untersuchten Artikel aus China.