Aufruf der Behörden für Kirchgänger im Außerfern

Das Land teilt mit, dass ein positives Coronavirus-Testergebnis für eine Person aus dem Bezirk Reutte vorliegt, die sich laut den behördlichen Erhebungen in der Pfarrkirche Weißenbach am Lech zum Abendgottesdienst am 17. März sowie am 19. März, jeweils von 19 Uhr bis 19.30 Uhr, aufgehalten hat.