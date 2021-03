Weiter Weg zur Impf-Abdeckung

Vom berühmten Ketchup-Effekt bei den Impfstofflieferungen ist man aktuell noch meilenweit entfernt. Am Wochenende waren aber, wie berichtet, zuerst die unrühmlichen Wartezeiten ein Thema für sich. Lange Schlangen, teilweise bei Schnee und Sturm, brachten beispielsweise in Klosterneuburg nicht nur freundliche Worte für das Management. In Gänserndorf musste Bürgermeister René Lobner sogar zur Ehrenrettung der Impfkräfte ausrücken, weil Sicherheitsabstände nicht eingehalten wurden und die Wartezeit bei rund zwei Stunden lag. Aber es gab auch viele positive Seiten: In Traiskirchen jubelte man über 2000 verimpfte Dosen und freute sich über doch recht positive Rückmeldungen.