Promille-Lenker sorgten für viele Einsätze

Ebenfalls alkoholisiert touchierte ein 17-Jähriger in Haugsdorf im Bezirk Hollabrunn einen Baum, landete mit seinem Auto in einem Feld. Der Jugendliche rief selbst die Rettung, er kam mit 1,4 Promille ins Spital. Ebenso ein 33-Jähriger, der ohne Führerschein mit dem Moped bei St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, unterwegs war. Auf einer Brücke stürzte der Mann und wurde verletzt. Er hatte 2,3 Promille im Blut.