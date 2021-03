Paris Jackson wirbt für Stella McCartneys Mylo

McCartney verwendete Mylo das erste Mal im Jahr 2017 für einen Prototyp der Falabella-Handtasche ihres Labels, die in der „Fashioned from Nature“-Ausstellung des Londoner Victoria & Albert Museums gezeigt wurde. Mylo ist ein weiches Material und wird aus erneuerbarer Myzel gewonnen. Die beiden Designs wurden in McCartneys Atelier in London aus dem handgefertigten Material eines recycelten Nylon-Stoffes für Taucheranzüge entworfen.